Keine Angst vor Hits

In der nächsten längeren Zeit wird es für mich nicht möglich sein, aufzutreten. Denn ich muss eins schon mal klar stellen, ich trete nicht auf vor Autos, ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinander sitzen müssen und ich trete auch nicht auf im Internet in einem Streamen…, gestreamten Programm, in einem Streaming-Dings. – Helge Schneider in einem Facebook-Statement

Neue Alben

Thao & The Get Down Stay Down – Temple

Thao & The Get Down Stay Down ist das Projekt von Thao Nguyen. Die Sängerin und Songwriterin hat 2005 ihr erstes Album veröffentlicht mit Songs zwischen Alternative/Folk und -Rock. Das neue „Temple“ ist ihr Coming-Out-Album. Lange hat sie ihre queere Identität vor ihrer Familie geheim gehalten, vor allem aus Angst vor deren Reaktion. Jetzt kann sie endlich ihre ganze Persönlichkeit zeigen – Publikum und Familie. Das neue Album ist voller etwas extrentrischer, unkonventioneller Pop/Rock-Songs mit Dancehall-Beats, Hiphop-Grooves, Synthesizern und twangy Gitarrenlicks. Das Video zu „Phenom“ war für die Washington Post übrigens das „erste großartige Zoom-Musikvideo“.

Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

Perfume Genius heißt bürgerlich Mike Hadreas und ist vor einer Weile von Seattle nach Los Angeles gezogen. Auf seinem fünften Studioalbum „Set My Heart On Fire Immediately“ widmet er sich den Themen Maskulinität, traditionelle Geschlechterrollen und Körperlichkeit. Er vermischt eine große Palette an Einflüssen der amerikanischen Pop-Kultur: von Cyndi Lauper bis Elvis und bindet sie in seinen ganz eigenen Pop-Kanon ein. Im Gegensatz zum fordernd-aufbrausenden Albumtitel sind seine Songs, zwar intensiv und selbstbewusst, aber recht zurückgenommen, eher: Warm up my heart, slowly.

Einstürzende Neubauten – Alles in allem

1980 hat Blixa Bargeld Einstürzende Neubauten in Berlin gegründet. Aus finanziellen Gründen spielten sie am Anfang auf Schrott und Alltagsgegenständen und inszenierten eine apokalyptische Sicht der Welt. Ihr Mix aus Industrial, Noise und Experimental-Musik ist über die Jahre und eine unübersichtliche Anzahl von Veröffentlichungen zugänglicher geworden. Mittlerweile bespielen die Neubauten große Konzerthäuser. Ihr erstes Studioalbum seit zwölf Jahren „Alles in allem“ ist – trotz des Titels – keine Rückschau oder Best-Of. Sie benutzen immer noch Rohre und schwingende Bleche für ihre Musik, aber auch mit Nudeln gefüllte Taschen und eine Harfe (!) kommen zum Einsatz. Dazu spricht und singt Blixa Bargeld seine interessant-verklausulierten Texte.

Neu auf der Playlist

Everything Everything – Arch Enemy

Auch Everything Everything wühlen im Schrott. In ihrem neuen Song „Arch Enemy“ sucht ein verirrter junger Mensch nach Gott – aber findet bloß einen Berg aus Müll und Fett, den er stattdessen anbetet. Textlich trifft der Song damit den Zeitgeist: Man denke an die Leute, die vor dem Apple-Store campen, um als erstes das neueste Smartphone in den Händen zu halten – sie haben Gott gesucht, aber nur den Elektroschrott von morgen gefunden. Da grinst der Müllberg aus ‚Arch Enemy‘ und singt: „Consume me …“

Sophie Hunger – Everything is good

Gut konsumierbar ist auch die jüngste Single der Schweizerin Sophie Hunger: Ein musikalisches „Kopf hoch, trotz allem“ auf einem fröhlich hüpfenden Zirkusorgelriff mit trocken-ironischem Text. Das darf einem durchaus zu brav, zu konventionell sein – einen Ohrwurm fängt man sich wohl trotzdem ein. Dafür ist auch ihr Produzent Dan Carey mitverantwortlich, mit dem sie ihr am 28. August erscheinendes Album „Halluzinationen“ aufgenommen hat – und zwar in London, in den legendären Abbey Road-Studios, wo schon die Beatles aufgenommen haben.

Tkay Maidza – Shook

Tkay Maidza ist die junge Rap-Hoffnung von der anderen Seite des Globus: 2013 trat die damals 17-jährige Australierin mit ihrer Single „Brontosaurus“ ins Rampenlicht – das war eher eine tanzbare EDM-Nummer mit Rap als klassischer HipHop. Für ihre aktuelle Single „Shook“ ließ sie sich vom Sound des US-HipHops der frühen 2000er inspirieren: Der reduzierte Beat, ihr Flow und nicht zuletzt das tanzlastige Video erinnern an Missy Elliot zu ihren besten Zeiten. Ein zeitgemäßes Update eines etwas in Vergessenheit geratenen Sounds.

Unseren Musikpodcast „Keine Angst vor Hits“ könnt ihr hier hören und abonnieren. Und wer unserer gleichnamigen Spotify-Playlist folgt, bekommt noch mehr Tipps.