Keine Angst vor Hits

Neue Alben

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Little Simz heißt bürgerlich Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, kommt aus London und spätestens mit ihrem letzten Album „Grey Area“ 2019 hat sie sich als feste Größe im britischen Pop- und Hip-Hop-Business etabliert. Auf ihrem vierten Album „Sometimes I might be introvert” präsentiert sie wieder ihren mühelosen Flow und eine große stilistische Bandbreite: von wunderbaren Neo-Soul-Momenten bis zu Endneunziger Produktionen, sehr hittigen Stücken mit Orchesteruntermalung und überraschend atmosphärischen Einlagen. Thematisch wechselt sie zwischen Mikro- und Makrokosmos und bearbeitet neben angespannten familiären Beziehungen auch soziale Risse in einer Klassengesellschaft.

Vaovao – Vaovao

Hinter Vaovao steckt die Kölner Musikerin Hanitra Wagner.“vao“ bedeutet neu auf madagassisch, was eine der Sprachen ist, mit der Wagner aufgewachsen ist. In den letzten Jahren hat sie schon bei Die Heiterkeit oder Oracles gespielt, Vaovao ist ihr erstes Soloprojekt als Sängerin und Multiinstrumentalistin. Ganz allein ist sie allerdings nicht: Mit dabei ist auch ihr Partner, der Musikproduzent Oliver Bersin. Das selbstbetitelte Debütalbum haben sie im Corona-Jahr 2020 aufgenommen. Die zumeist deutschsprachigen Tracks kann man zwischen Dance und Pop einordnen mit Streicherensemble, 90er Elektronik, New-Wave-Einflüssen.

Roxanne de Bastion – You & Me, We Are The Same

„Trends come and go but a good song is always a good song.“ Mit diesem Statement hat die britische Musikerin Roxanne de Bastion absolut recht. Sie ist im ländlichen England und in Berlin aufgewachsen, mittlerweile lebt sie in London. 2017 ist ihr Debütalbum „Heirlooms and Hearsay“ erschienen und damit hat sie sich in England Geheimtippstatus erspielt. Der Nachfolger heißt „You & Me, we are the same“, den sie zusammen mit Bernard Butler aufgenommen hat. Im Mittelpunkt ihrer Indiepop-Songs steht ihre klare und warme Stimme, die immer so klingt, als spräche sie einen direkt an. Die Songs hat sie geschrieben, als ihr Vater gestorben ist, aber es ist mitnichten eine traurige Platte, eher im Gegenteil.

Neu auf der Playlist

Gorillaz – Jimmy, Jimmy (feat. AJ Tracey)

Die neue EP von Gorillaz kam vergangene Woche so plötzlich raus, dass sie erst diese Woche Platz im Podcast findet. „Meanwhile“ ist eine Hommage an den Notting Hill Carnival, der normalerweise Ende August in London stattfindet und vor allem die karibische Community dort feiert. Das Spektakel musste dieses Jahr das erste Mal seit 1966 abgesagt werden. In der Zwischenzeit bringen aber „Jimmy, Jimmy“ und die zwei anderen Songs der EP etwas karibisches Flair á la Gorillaz in die Playlist. Die Band hatte 2000 ihre ersten Auftritt beim Notting Hill Carnival. Wie gewohnt arbeiten sie auch für die neuen Songs mit jungen Künstlern und Musikerinnen zusammen. Auf „Jimmy, Jimmy“ ist zum Beispiel der britische Rapper und Produzent AJ Tracey zu hören, der im Refrain von Damon Albarns markanter Stimme abgelöst wird. Insgesamt ist sowohl dieser, als auch die ganze EP ein lebensfroher, entspannter Ersatz für den Carnival, der dann hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden darf.

Joy Orbison – better (feat. Léa Sen)

Auch diese Single ist Teil eines größeren Werks. Der englische Elektro-Künstler Peter O’Grady aka Joy Orbison hat sein lang erwartetes erstes Album veröffentlicht, dass er ein Mixtape nennt und damit das eher im Hip-Hop übliche Format in die elektronische Musikszene holt. Bereits 2009 hatte er mit „Hyph Mngo“ ordentlich Eindruck in der House- und Dubstep-Szene hinterlassen, mehrere Songs und EPs veröffentlicht und eine Radioshow im Videospiel Grand Theft Auto kuratiert. „still slipping vol. 1“ umfasst jetzt aber 14 neue Songs, u. a. auch „better“, auf dem die Sängerin Léa Sen zu hören ist. Sie gibt dem sonst relativ kühlen Sound von Joy Orbison eine gewisse Wärme, ohne dass er dabei etwas von seiner Coolness verliert. Lässig fließt der Song dahin und berührt damit ab und zu auch Soul-Elemente.

Thala – contradictions

Fans von Beach House und Alvvays kommen bei der Newcomerin Thala auf ihre Kosten. Die junge Musikerin aus Berlin macht schönen Dream-Pop, der ab und zu auch Richtung Shoegaze ausschlägt. Erst im vergangenen Jahr hat sie angefangen Musik zu veröffentlichen und wurde prompt von der BBC entdeckt. Vorher hatte sie für einige Jahre auf den Kanaren gelebt, in einer Bar gearbeitet und in Berlin bei Open Mics und auf der Straße gespielt. Dass es bei Thala schnell geht, zeigt auch, dass ihr Debütalbum „Adolescent“ bereits am 17. September erscheinen wird. Darauf ist auch der Song „contradictions“, in dem es darum geht, sich Fehler zu verzeihen und sich von Versagensängsten freizusprechen. Thala schaut wie eine Zuschauerin von außen auf ihr bisheriges Leben zurück und bespielt wunderbar die High- und Lowlights des Erwachsenwerdens.

