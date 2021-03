Plattenkoffer mit Caleesi

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

DJ mit sehr eigenem Sound – Caleesi

Wirklich viel gibt Caleesi nicht preis. Sie lässt einfach die Musik sprechen. Und die hat in den letzten fünf Jahren immer mehr Menschen auf der ganzen Welt berührt. Von Berlin aus hat sich Caleesi als DJ eine internationale Fanbase erspielt, die es ihr bereits erlaubte, in Brasilien, Ägypten, Mexiko, Russland, Kanada und den USA aufzutreten. Ihr Sound ist auch sehr kosmopolitisch – World Music trifft auf gedrosselten Deep House und Downtempo. In ihren Sets steckt immer ein Hauch Fernweh und Melancholie drin. Die von ihr ausgewählten Tracks leben vor allem von warmen Basslines, emotionalen Synth-Harmonien und einer leicht mystischen Atmosphäre. Perfekt für versteckte Open Airs und Dancefloors, bei denen die Peaktime mit deutlich weniger Beats per Minute hochkocht.

Eng verbunden mit Sarah Kreis

Mit der ebenfalls in Berlin lebenden DJ Sarah Kreis verbindet Caleesi eine lange Freundschaft. Sie führte zu zahlreichen gemeinsamen DJ-Auftritten – unter anderem spielten sie im letzten Jahr auch bei der virtuellen Ausgabe des Burning Men-Festivals. 2019 haben die beiden auch ihr eigenes Label Circles & Stones gegründet. Drei EPs sind bisher dort erschienen, die ein ebenso breites musikalisches Spektrum öffnen, wie die DJ-Sets der Label-Betreiberinnen.

Für unseren Plattenkoffer-Podcast hat Caleesis acht Stücke zu einem Mixtape zusammengestellt, die sie sehr bewundert und die sie über die vergangenen Jahre immer wieder begleitet haben. Dazu gibt es viele persönliche Erinnerungen an schöne und prägende Momente Ihres bisherigen DJ-Weges.

Tracklist