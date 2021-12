Plattenkoffer mit Chris Liebing

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Die Techno-Konstante – Chris Liebing

Viel muss über Chris Liebing nicht gesagt werden. Geht es um Techno, dann fällt sehr schnell auch sein Name. Seit über 30 Jahren ist er dabei – als DJ, Producer, Remixer, Label-Betreiber und Radio-Host. Kaum jemand hat so konstant und über einen so langen Zeitraum Techno weiterentwickelt. Sowohl für dunkle Kellerclubs als auch die großen Main Floors.

Angefangen als Resident-DJ in einem kleinen Club seiner Heimatstadt Gießen, legte er wenig später regelmäßig im legendären Frankfurter Club Omen auf. Danach wurde Chris Liebing auch international zu einem der wichtigsten Techno-Artists. Über 60 EPs und mehr als 220 Remixe veröffentlichte er in den letzten drei Jahrzehnten. Und mit CLR betreibt er seit 1999 ein Label, das immer wieder neue Impulse für Techno liefert.

Neues Album ”Another Day“ auf Mute Records

Im November 2021 erschien Chris Liebings neues Album ”Another Day“ beim legendären Label Mute Records – wie schon das Vorgängeralbum ”Burn Slow“. Darauf zu hören sind zehn elektronisch-packende Tracks, die Chris Liebings musikalischen Rahmen erweitern – und zwar weit abseits des Techno-Floors. Gemeinsam mit verschiedenen Gast-Sängerinnen und -Sängern sowie dem Co-Producer Ralf Hildenbeutel, der übrigens selbst ein wichtiger Techno-Pionier ist, geht Liebing auf ”Another Day“ zurück zu seinen musikalischen Wurzeln der 1980er.

Zwei Stücke aus dem Album stellt Chris Liebing auch in unserem Plattenkoffer vor. Sie reihen sich ein in einen treibenden Mix aus Omen-Klassikern und zwei derzeit noch unveröffentlichten Tracks.

Lazonby – Sacred Cycles Alter Ego – Lycra (Wishmountain Tight Fitting Lycra Mix 2) Dave Clarke – Storm Radio Slave – Acid Dip (Emergency On Planet Acid Remix) Aphrohead – In The Dark We Live (Thee Lite) (Dave Clarke Remix) T99 – Anasthasia (Chris Liebing Reactivated Remix) Chris Liebing – Mind Bender Chris Liebing – Circles feat. Tom Adams (Club Mix) DJ Hell, Christian Prommer, Peter Kruder, Bryan Ferry, Roberto Di Gioia – U Can Dance (Carl Craig Remix V.1) Chris Liebing – Patterns (feat. Maria Uzor)

In eigener Sache

Mit dieser Ausgabe endet die aktuelle Staffel des Plattenkoffer-Podcasts. Sobald es weitergeht – in dieser oder anderer Form – erfahrt ihr es auf detektor.fm. Vielen Dank an dieser Stelle an alle DJs, die dabei waren und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer des Plattenkoffers. Guten Start ins neue Jahr und bis bald.