Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Neues Glück für die Leipziger Clubmusik-Szene

Lebendige Musikszenen entwickeln bekanntlich schnell Magnetwirkung und ziehen immer neue Künstler und Musiker an. In der deutschlandweit vernetzten Clubszene ist Leipzig genau zu solch einem Anziehungspunkt geworden. Einer der interessantesten „Neuankömmlinge“ der letzten Jahre ist Dj Balduin.

Die Clubkultur lernte er früh in seiner ländlichen Heimat am Bodensee kennen, wo er im Alter von 16 Jahren mit dem Auflegen anfing – damals noch in Grillhütten mit Kumpels. Über Stationen in Berlin, Weimar, Halle und Tokio landete er schließlich in Leipzig. Mitgebracht hat er sein Label GLYK (im Sinne von Glück), das sich stilistisch kaum Grenzen setzt. Neben House- und Ambient-Tracks gibt Dj Balduin auf GLYK auch internationalen Musikern eine Plattform, die mit Avantgarde, Electronica und abstrakten Soundscapes experimentieren.

Vom Ambient-Allnighter bis zur EP auf Kompakt

Sein eigenes Debüt-Album „Vvigmara“ von 2018 spiegelt die musikalische Offenheit von Dj Balduin ebenfalls wider. Davon war auch die Kölner Label-Legende Kompakt überaus angetan. Im Sommer 2019 erschien dort „Lost Cat“ – eine EP, die sehr eigenwillig, subtil und spielerisch den Rahmen von House und Techno erweitert. Zuletzt ist seine „Bauhaus Diaries EP“ auf dem Leipziger Label QC Records herausgekommen, die Dj Balduins Liebe für klassischen, leicht wehmütigen House bündelt.

Auch im Club ist Dj Balduin in verschiedenen Kontexten zu erleben – vom Ambient-Allnighter bis zum Peaktime-Techno- und trippigen House-Set. Woher die musikalische Offenherzigkeit kommt, macht ein Blick in Dj Balduins Plattenkoffer deutlich. In unserem neuen Podcast holt er 14 wichtige Platten hervor, mit denen er besondere Geschichten und Etappen seiner bisherigen musikalischen Karriere zu einer einstündigen Reise verbindet.

Tracklist