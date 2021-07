Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Eine viel versprechende DJ-Residency

Clubs sind nicht nur wunderbare Orte, um den eigenen Hedonismus auszuleben – sie sind auch wichtig für lokale DJ-Talente, die vor Ort gefördert werden. Die meisten Clubs pflegen daher sehr ausgewählte DJ-Residencies. Das heißt, sie arbeiten eng mit bestimmten DJs zusammen, die regelmäßig und meist vor oder nach den Headlinern in einem Club spielen. Je bekannter ein Club, desto renommierter sind oft auch die Residents – bzw. desto gefragter werden sie in naher Zukunft auch über die Stadt hinaus sein.

In diesem Sinne dürften wir von Franziska Berns bald häufiger hören – denn sie ist seit Anfang 2020 Resident-DJ im Offenbacher Club Robert Johnson, zweifellos einem der bekanntesten und stilsichersten Clubs Deutschlands und Europas.

Tief verwurzelt mit der Frankfurter Techno-Szene

Ins Robert Johnson passt sie mit ihrem Sound auch perfekt hin. Sie mixt angerauten und straighten House mit viel Electro-Funk und etwas Pop-Appeal. Eine komplette Newcomerin ist sie dabei nicht – seit fast zehn Jahren legt Franziska Berns schon auf und hatte bereits mit 17 Jahren einen Auftritt im Frankfurter Cocoon Club. Mittlerweile hat sie ebenfalls eine renommierte Booking-Agentur im Rücken.

Nebenher taucht sie auch in die Produktion eigener Musik ein. In einem Set für das Say What Mag sind bereits erste Edits und Tracks von Franziska Berns zu hören. Bei uns im Plattenkoffer stellt sie Songs und Stücke vor, die sie an ihre Kindheit sowie an schöne Party- und WG-Momente erinnern.

Tracklist