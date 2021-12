Plattenkoffer mit Frida Darko

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Das Nachtleben von früh an erlebt – Frida Darko

Wenn die Eltern eine kleine Diskothek betreiben, kann das nicht spurenlos an den eigenen Kindern vorbeigehen. Auch bei Frida Darko war das so. In Thüringen geboren, wurde ihr die Musik und das Nachtleben quasi in die Wiege gelegt. Danach lernte sie Schlagzeug, Piano, Violine und sang viel im Chor.

Ein Ausflug auf das Fusion-Festival brachte Frida Darko dann aber die Energie von elektronischer Musik sowie die besondere Atmosphäre der damit verbundenen Party- und Festivalszene näher. Vor allem langsame House- und melodiöse- Downtempo-Tracks hatten ihr es angetan.

Internationaler Tourplan

Allerdings wollte Frida Darko das Feld hinter den DJ-Decks nicht allein den Männern überlassen. Sie brachte sich das Auflegen bei und hatte schon bald ihren Sound gefunden. Nach ersten WG-Partys und Club-Auftritten folgten recht schnell die ersten Festival-Bookings. Vom Fusion- und 3000 Grad Festival bis nach New York, Mailand und Kopenhagen – ihr Tourplan der letzten drei Jahre liest sich sehr viel versprechend.

Das dürfte besonders am feinen Gespür von Frida Darko liegen – für den Vibe des Publikums, aber auch für die passenden, leicht dunkel-melancholisch und ebenso druckvollen Tracks. Mittlerweile ist sie fester Bestandteil und DJ-Resident bei zwei renommierten Crews. Zum einen bei Station Endlos aus Halle, zum anderen bei Rebellion der Träumer aus Berlin.

Unser Plattenkoffer ist einer der wenigen Podcasts, den Frida Darko in diesem Jahr veröffentlicht hat. Ausgewählt hat sie dafür Tracks, die sie gern bei einem Herbstspaziergang hört und die sie an schöne Momente erinnern – genau davon erzählt sie auch in unserem Podcast.