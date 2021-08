Plattenkoffer mit Meredi

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Minimalistische Klavierstücke

Auf dem ersten Blick passt Meredi gar nicht zu unserem Plattenkoffer-Format – als Musikerin hatte sie bisher einen eindeutig klassischen Background. Mit sechs Jahren nahm sie ihren ersten Klavierunterricht und fand früh Gefallen daran, hauptsächlich eigene Stücke zu komponieren. Später studierte sie in München Komposition für Musik und Medien und gewann in den vergangenen Jahren mehrere wichtige Klassik-Nachwuchspreise.

2020 erschien dann ihr Debüt-Album ”Stardust“, das vom BBC Music Magazine zu einem der zehn besten Neo-Classical-Alben des Jahres gekürt wurde. Doch es gibt noch eine andere Leidenschaft bei Meredi: das Ausgehen in Techno-Clubs. „Berliner Clubs bedeuten Freiheit, diese Orte sind wie Paradiese, wie in der Stadt verstreute Oasen. Es ist so ein starker Gemeinschaftssinn dort, dass sie sich wie ein Zuhause anfühlen; Orte, die es erlauben, die Welt draußen zu vergessen und zu sein, wer man wirklich ist“, meint Meredi. Besonders die trance-artigen Momente ziehen sie in ihren Bann und wirken sich zunehmend auf ihre minimalistisch-melodiöse Klaviermusik aus.

Neues Album von Meredi – ”Trance“

Im August 2021 erschien bei Modern Recordings das zweite Album von Meredi – mit dem Namen ”Trance“. Darauf überträgt sie mit Klavier, Streichern und Synthesizern die transzendenten Momente und repetitiven Sounds von Techno in einen klassischen Rahmen. Auf sehr unprätentiöse Weise schlägt sie so einen Bogen zwischen diesen beiden doch sehr fernen Welten. Dass dies so gut gelingt, liegt eben auch daran, dass Meredi die Intensität und Energie eines Dancefloors gut kennt.

Im Herbst 2021 soll es eine weitere elektronisch inspirierte Veröffentlichung von ihr geben – gemeinsam mit dem Producer Aparde, der auch schon beim Plattenkoffer zu hören war, hat sie ein Album produziert, das sicherlich noch eindeutiger elektronisch klingen wird. In unserem Plattenkoffer stellt Meredi nun ausgewählte Lieblings-Club-Tracks und jene Stücke vor, die sie bei der Arbeit an ”Trance“ beeinflusst haben. Und überraschenderweise ist ihre Track-Auswahl so technoid und straight, wie es nur selten bei uns zu hören ist.

