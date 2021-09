Plattenkoffer mit Parra for Cuva

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Parra for Cuva – einer der meistgestreamten deutschen Electronic-Acts

Nicolas Demuth steckt hinter dem 1-Mann-Projekt Parra for Cuva. Aus einer niedersächsischen Kleinstadt zog es vor mehreren Jahren nach Berlin, wo er seine neu entdeckte Liebe zur elektronischen Musik weitervertiefen wollte und Audio Design studierte. Und dieser Wegzug scheint rückblickend genau richtig gewesen zu sein. 2013 erschien eine Deep-House-Cover-Version von ”Wicked Game“ mit der Sängerin Anna Naklab, die den Chris Isaak-Überhit auf die damaligen Dancefloors zurückkatapultierte. Allein bei Spotify wurde der Song über 100 Millionen mal gestreamt.

Doch auch solo konnte Parra for Cuva überzeugen und hat sich über die Jahre eine internationale Fanbase aufgebaut – fast 1,9 Millionen monatliche Hörer bei Spotify sprechen für sich. Dabei gehört der DJ und Producer nicht unbedingt zu den Big Names der Electronic-Szene. Es scheint also eine gewisse Bescheidenheit das Schaffen von Parra for Cuva mitzuprägen.

Neues Album kam im Juni 2021

Neben zwei Kollabo-Alben veröffentlichte Parra for Cuva bisher drei Solo-Alben, die nach und nach das gesamte Sound-Spektrum des Wahl-Berliners entfalten lassen. Und das reicht von emotionalen und melodischen Deep House, Electronica und Downbeat bis zu Pop, Neo-Soul und HipHop.

Sein letztes Album ”Juno“ erschien im Juni 2021. Es bildet eine virtuelle Weltreise ab, die Parra for Cuva 2019 und 2020 unternahm. Dafür arbeitete er mit Musikern aus verschiedenen Kontinenten zusammen und konnte unter anderem Sounds eines südamerikanischen Ronrocos, eines indischen Flötenspielers und eines persischen Hackbretts mit in seine elegischen Synthie-Chords und sanft pluckernden Beats einweben.

Mit diesem Sound grenzt sich Parra for Cuva klar vom harten Techno-Sound seiner Heimat Berlin ab. Im Plattenkoffer stellt er Stücke vor, die ihn sowohl zuhause als auch im Club aktuell begleiten.

