Plattenkoffer mit Robert Dietz

Im Plattenkoffer mixen DJs, Produzent*innen und Musiker*innen aus der elektronischen Musikszene ihre Lieblingstracks und erzählen die dazugehörigen Geschichten. Bisher konntet ihr das bei uns im Radio und auf Soundcloud hören. Seit November 2020 erscheint der Plattenkoffer auch als Podcast, inklusive ausgespielten Tracks. Überall wo es Podcasts gibt.

Robert Dietz – vielseitiger Underground-Producer

Musikalische Vielseitigkeit und produktionstechnische Versiertheit – dies beides vereint Robert Dietz wie kaum ein anderer deutscher Producer und DJ. Auf seinen bisher über 30 Releases ist er stilistisch nie in einer Ecke hängengeblieben. Vielmehr lotet er bis heute neue Nuancen aus. Angefangen mit dem minimalistisch-verspielten House der späten 2000er-Jahre, öffnete Robert Dietz sein Sound-Spektrum in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Richtung Oldschool-Electro und Acid-House. Zugleich lieferte er Impulse für New Disco, Downbeat und experimentellere House-Ausläufer.

Wer also in den Back-Katalog von Robert Dietz eintaucht, bekommt einen sehr guten und kompakten Einblick in das, was in den 2010er-Jahren musikalisch im Club-Underground passiert ist – und wo die Reise aktuell hingeht. Mit dieser Offenheit und Experimentierfreude konnte Robert Dietz auch als DJ viele Fans für sich gewinnen – weltweit hatte und hat er Auftritte in den renommiertesten Clubs.

Neue Nebenprojekte, neue EP

In den letzten Jahren ist Robert Dietz nicht nur von Frankfurt am Main nach Berlin gezogen. Er hat auch mehrere Nebenprojekte an den Start gebracht. So sind ebenfalls unter den Pseudonymen Dj Discipline, Oxy-Moron, Hokaiido und DJ Meme Generator einzelne Platten von ihm veröffentlicht wurden.

Zuletzt erschien auf Live At Robert Johnson unter seinem bürgerlichen Namen die ”Schnups EP“, ein 4-Tracker voller analoger Deepness und retro-futuristischer Wehmut. Zum darauf enthaltenen Track ”Swalling Tubes“ erschien soeben auch ein Video von der Künstlerin Claudia Rafael – entstanden ist es mit einer Künstlichen Intelligenz und lässt sich am Ende des Artikels anschauen.

Live At Robert Johnson ist übrigens nicht das erste bekannte Label, bei dem Robert Dietz seine musikalischen Spuren hinterlassen hat: Auch bei Running Back, Cécille Numbers, Cadenza und Blank State war er mit EPs zu hören.

In unserem Plattenkoffer-Podcast führt uns Robert Dietz durch seinen Vinyl-Schrank – und der ist musikalisch äußerst divers und hält einige Raritäten bereit.