Die Rollenfrage

Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Diese Frage treibt nicht nur Janine Cathrein um, die Sängerin und Songschreiberin der Schweizer Band Black Sea Dahu. Sie kommt auch immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an.

Und trotzdem: Wenn man heute etwa in einen Spielzeugladen geht, dann gibt es dort ganz oft noch die rosa Puppen für die Mädchen und die blauen Autos für die Jungs. Warum ist das so und was steckt eigentlich hinter diesen Geschlechterrollen, die in Menschen reinprojiziert werden? Diesen Fragen widmet sich das Quintett in seinem Song „Not a man, not a woman“.

Ich will das richtig ausgraben: Was ist eine Frau, was ist ein Mann? Ich bin total verwirrt darüber. Je länger, je mehr, habe ich das Gefühl, es ist ein Stempel, der einem gegeben wurde. Und es ist ein Rattenschwanz, der einem zugewiesen wird mit den Geschlechterrollen. Janine Cathrein, Sängerin und Songschreiberin von Black Sea Dahu

Black Sea Dahu live im detektor.fm-Studio

Wir haben die Band zu uns ins detektor.fm-Studio eingeladen und wollten wissen: Wie ist der Song entstanden? Was hat sie dazu bewegt? Im Popfilter erzählen die fünf Musiker*innen die Geschichte hinter „Not a Man, Not a Woman“ und: sie spielen den Song live ein.

Unseren täglichen Musik-Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.