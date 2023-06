Von No-Wave zu Dream Pop

1993 treffen sich die Japanerin Kazu Makino und die italienischen Zwillingsbrüder Simone und Amedeo Pace beim Kunststudium in New York und gründen die Band Blonde Redhead. Der Bandname ist inspiriert vom gleichnamigen Song der No-Wave-Band DNA. In dieser Szene geben damals allen voran Sonic Youth den Ton an. Und deren Drummer Steve Shelley produziert Mitte der 90er auch das erste Album von Blonde Redhead.

Von den anfänglich eher rohen Klängen haben sich Blonde Redhead über die Jahre immer weiter entfernt und irgendwann diesen zurückhaltenden Dream-Pop-Sound gefunden, für den ihre Fans sie spätestens seit dem 2004er Album „Misery Is A Butterfly“ so schätzen.

Bach und Brasilien

„Snowman“ ist nun ein erstes Lebenszeichen seit 2014 und kommt als typisch verträumter, melodieverliebter Blonde-Redhead-Song daher. Laut Band sind die Akkordfolgen sind von brasilianischer Experimentalmusik inspiriert und die Gesangsschichten von den A-capella-Bach-Versionen der Swingle Singers.

Der Song ist ein Vorbote des neuen Albums „Sit Down for Dinner“, das am 28. September erscheint. Im Popfilter hört ihr den Song und seine Einflüsse. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.