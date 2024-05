Dream-Pop aus zwei Ländern

Ihr Name ist simpel: The Day. Laura Loeters und Gregor Sonnenberg lernen sich an der ArtEZ School of Music in Arnheim kennen und beginnen miteinander Musik zu machen. Erst an einem Ort, später zieht sie nach Belgien und er nach Hamburg. 2019 erscheint ihr Debütalbum „Midnight Parade“ auf dem sie wahnsinnig delikaten und einfach wunderschönen Dream-Pop machen.

Kurz bevor 2020 die Corona-Lockdown für einen weitestgehenden Stillstand sorgen, zieht Laura nach Antwerpen, wo sie damals noch nicht gut vernetzt ist. Sie fühlt sich allein und steck schnell im mondänen Pandemie-Alltag fest. So wirklich kreativ kann sie in dieser Zeit nicht sein und die Reisebeschränkungen machen es dem Duo schwer, miteinander Musik zu machen.

Mondäner Pandemie-Alltag

Um nicht aus der Übung zu kommen spielen sie einige Cover-Songs ein. „Tenderfoot“, im Original von The Lemonheads, schafft es jetzt, vier Jahre später, auf ihr zweites Album.

„The Kids Are Alright“ ist tief geprägt von der Corona-Einsamkeit und anderen Unsicherheiten unserer Zeit. Der Song „Great Unknown“ versprüht aber ein wenig Hoffnung.

