Obama gefällt das

In der Familie Webster gibt es eine lange Tradition von Country- und Bluegrass-Musiker:innen. Da ist es natürlich kaum verwunderlich, dass auch in den Songs von Faye Webster immer mal die Südstaaten-Roots durchkommen. So wie in „Better Distractions“, 2020 einer der Lieblingssongs von Barack Obama.

Die Inspiration kommt bei Faye Webster aber nicht nur aus der traditionellen Folkecke. Wer in Atlanta lebt, kommt an der dort so lebhaften Hip-Hop-Szene eigentlich nicht vorbei. Auch Faye ist umtriebig, zunächst als Fotografin von u.a. Lil Yachty und später lädt sie etwa den Rapper „Father“ als Featuregast auf ihrem Song „Flowers“ ein.

Liebeslied, aber anders

Auf ihrer neuen Single „But Not Kiss“ – ihre erste seit zwei Jahren – dominieren wieder Gitarre, Piano und Fayes glasklare Stimme.

Es könnte ein romantischer oder anti-romantischer Song sein. Etwas, das ich in anderen Liebesliedern bisher vergebens gesucht habe.

Im Popfilter stellen wir euch Faye Websters neue Single „But Not Kiss“ vor. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.