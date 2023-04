Kaiser Quartett

Foto: Tim Fulda

Popfilter | Kaiser Quartett – Alone in Kyoto

Vier Streicher und ein Glockenspielton

Treffen sich Jarvis Cocker, Chilly Gonzales, das Kaiser Quartett und der eine von Air in der Kantine eines Pariser Studios. Die Pointe: der Air-Song „Alone in Kyoto“, bekannt aus dem Film „Lost in Translation“, vom Kaiser Quartett neu interpretiert und hier für den Popfilter live im detektor.fm-Studio eingespielt.