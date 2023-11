Lange nichts gehört

MGMT schaffen 2007 mit „Oracular Spectacular“ das, wovon viele Bands träumen. Ein Debütalbum herauszubringen, das sich vor Hits kaum retten kann. Danach folgen zwei weniger zugängliche Alben, mit denen sie sich fast ihre weitere Karriere verbauen.

Ihr bisher letztes Album „Little Dark Age“ ändert dann aber den negativen Kurs der Band und spielt sie zurück in die Herzen vieler Indie-Fans. Danach ist aber erstmal Funkstille.

Leben und Leben lassen

Fünf Jahre später sind MGMT nun wieder zurück. Nach einigen Spekulationen um ein neues Album kündigen sie vor kurzem „Loss of Life“ (VÖ: 23: Februar) an. Das soll „20% Adult Contemporary“ sein. Darauf ist neben einem Feature mit Christine and The Queens auch die erste Single „Mother Nature“ zu finden. Eine Mischung aus sonnigem, verquerem MGMT-Synth-Pop und Oasis-Gitarren-Flair.

Tierische Freundschaft

Das Video zum Song zeigt die Geschichte von Dog und Turtle, einem Hund und einer Schildkröte, die einen bösen Tiersammler zur Strecke bringen wollen. Mehr zu MGMT und „Mother Nature“ hört ihr in dieser Folge vom Popfilter.

Hier könnt ihr unseren täglichen Musikpodcast hören & abonnieren.