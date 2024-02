Großer Anzug und viele Hits: „Stop Making Sense“

Viel zu großer Anzug und sehr eigene Dance-Moves: die Live-Auftritte der Talking Heads und insbesondere von Frontsänger David Byrne sind fast so etwas wie Popkulturerbe. Auch, weil die in dem Film „Stop Making Sense“ bestens dargestellt werden. 1984 erscheinen die Aufnahmen der Konzerte, die Talking Heads im Dezmber ’83 spielen. Bis heute gilt „Stop Making Sense“ als einer der besten Konzert-Filme.

Paramore gießen Talking Heads in einer 2024er-Gewand

40 Jahre nach dem Erscheinen des Films legen Talking Heads ihn zusammen mit dem Filmstudio A24 neu auf: die Bilder werden überarbeitet, Sounds neu gemischt. Aber weil das noch nicht reicht, gibt es zum 40ten Geburtstag des Films auch noch ein Cover-Album. Auf dem spielen viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler Songs der Talking Heads neu ein. Unter anderen dabei sind Miley Cyrus, The National und Paramore. Von denen kommt auch die erste Single-Auskopplung des Cover-Albums: „Burning Down the House“.

