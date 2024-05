Ätherische Produktion mit gefühlvoller Stimme

Georgia Willacy aka Pip Millett bekommt zu ihrem 13. Geburtstag einen Bass geschenkt. Sie lernt das Bass- und Gitarre spielen und beginnt früh eigene Songs zu schreiben. Dabei lässt sie sich von ihren Vorbildern Joni Mitchell, Laury Hill, Bob Marley und Otis Redding inspirieren. Bereits ihre erste Single „Make me Cry“ bringt ihr 2018 viel Aufmerksamkeit ein und sie wird für ihre gefühlvolle Stimme und die ätherische Produktion entdeckt und gefeiert.

Ihr Debütalbum „When Everything Is Better, I’ll Let You Know“, das 2022 erscheint, knüpft an den Erfolg an und bleibt ihrem jazzigen RnB-Sound in einer weiterentwickelten Form treu.

Zusammenhängende EPs

Nachdem im Februar 2024 die EP „Tell Jimmy“ erschienen ist, kündigt Pip Millett nun für Juni eine weitere EP an, die „Tell Jimmy I’m fine“ heißen wird. Sie führt darauf die Geschichte einer Trennung weiter. Es geht darum, in die Zukunft zu sehen und sich für neue Begegnungen wieder zu öffnen. Gleich sieben Songs werden auf der EP sein und sich in Pip Milletts einfühlsamen Stil mit der persönlichen Entwicklung nach einer Verletzung beschäftigen. Das gilt auch für ihren Song „Husband“, der als Singleauskopplung zur EP bereits jetzt verfügbar und heute unser Song des Tages ist.

