Der Alleskönner

Sampha ist ein Multitalent. Der Südlondoner schreibt Songs, spielt Klavier, singt und produziert. Einem größeren Publikum wird er erstmals 2011 bekannt, als er maßgeblich zum Erfolg des selbstbetitelten SBTRKT-Albums beiträgt.

Es folgt u.a. ein Feature mit Drake („Too Much“, 2013) und 2017 das erste eigene Album „Process“, u.a. mit der einprägsamen Klavierballade „(No One Knows Me) Like the Piano“. Das Album landet auf Anhieb in vielen Ländern in den Charts und in England bekommt Sampha den Mercury Prize.

Seitdem ist Sampha einer der gefragtesten Sänger in der Hip-Hop- und R&B-Welt. Solange, Kanye West, Kendrick Lamar – sie alle wollen diese unnachahmliche Stimme auf ihren Tracks.

Sampha ist zurück

Sechs Jahre nach dem letzten eigenen Material wird es nun ein zweites Album von Sampha geben. Titel und Veröffentlichungstermin sind noch nicht bekannt, seit vergangener Woche kann man aber den ersten Vorboten hören: „Spirit 2.0“.

Neben Owen Pallet wirken an dem Song u.a. Yaeji und Lisa-Kaindé Diaz von Ibeyi als Gastsängerinnen mit. In „Spirit 2.0“ gehe es darum, die Momente anzuerkennen, in denen man Hilfe braucht. Das erfordere echte Stärke, so Sampha.

In dieser Popfilter-Folge stellen wir euch den neuen Song von Sampha vor und machen eine kleine Reise durch seine zahlreichen Feature-Auftritte. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.