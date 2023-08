Harmonien für den Dancefloor

Funk, Groove, Soul, Disco – dargeboten von einer wahnsinnig tighten Backing-Band. Und über allem schweben die Harmonien der drei Sängerinnen. So erscheinen Say She She letztes Jahr im Februar auf der Bildfläche, mit ihrem allerersten Song „Forget Me Not“.

Say She She sind in erster Linie die drei Sängerinnen Sabrina Mileo Cunningham, Piya Malik und Nya Parker Brown aus Brooklyn. Der Bandname ist als Verneigung an Nile Rodgers und CHIC gemeint („Le freak, c’est chic!“). Und tatsächlich steckt die Nostalgie der Studio-54-Ära auch ein bisschen in den ersten Songs von Say She She. Dazu kombinieren Say She She verschiedenste Einflüsse: Kleine Dosen 90er R&B oder indisch anmutende Funk-Hooks.

Keine Hook ohne Statements

Der Sound, den das Trio fährt, ist tanzbar, kratzt aber nicht nur an der Oberfläche. Es lohnt sich, bei Say She She immer mal genauer hinzuhören. Ihr Debütsingle „Forget Me Not“ ist eine Hommage an die Guerilla Girls, eine feministische Künstler*innengruppe, die im New York der 80er gegen Rassen- und Geschlechterdiskriminierung kämpft. Und den Song „Norma“ schreiben Say She She als Reaktion auf die Versschärfung der Abtreibungsgesetze in den USA.

Nicht mal ein Jahr nach ihrem Debütalbum „Prism“ kündigen Say She She nun schon Album Nummer zwei an. Was den ersten Vorboten „Astral Plane“ so besonders macht, hört ihr in dieser Ausgabe vom Popfilter. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.