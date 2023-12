Klassenkampf im Nightlife

„West End Girls“ von den Pet Shop Boys ist eine Art Reise durch Londons Clubszene. Eine Gruppe Männer aus dem Arbeiterviertel East End trifft bei einer Partytour auf vornehme Frauen aus dem West End. Ein Song über Klassenunterschiede vor der Kulisse des Nachtlebens in der Großstadt.

In einem New Yorker Studio nehmen die Pet Shop Boys 1984 eine erste Version von „West End Girls“ auf. Musikalische Inspiration holen sie sich beim Hip-Hop, der da gerade in aller Munde ist. Die Bassline klingt ein bisschen nach Grandmaster Flashs „The Message“, die Strophen werden gerappt. Im feinstem britischem Akzent, versteht sich. Während diese erste Version floppt, wird ein Jahr später der neue, etwas poppigere Mix einer der größten Hits der Pet Shop Boys.

Sleaford Mods covern Pet Shop Boys

Für das Electropunk-Duo Sleaford Mods sind die Pet Shop Boys ein wichtiger Einfluss. Das oft sehr minimalistische Sound-Fundament von Sleaford Mods kann man so ähnlich auch in den frühen Aufnahmen der Pet Shop Boys in den 80ern wiedererkennen. Und wie in „West End Girls“ sind die Unterschiede zwischen sozialen Klassen oft auch ein großes Thema in den Songs von Sleaford Mods.

Da passt es natürlich, dass sich Sleaford Mods ausgerechnet diesen Klassiker vornehmen. Für das Cover gibt es Applaus von den Pet Shop Boys höchstpersönlich. Zitat: „Sleaford Mods haben die Jungs aus dem East End zurück auf die Straßen des West End gebracht und wir lieben ihre neue Version.“

