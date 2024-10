Takeover-Woche: Kate Nash über ihre Lieblingssongs aus Musicals

Kate Nash und Musicals – das passt wie die Faust aufs Auge. Nicht nur ist die britische Musikerin auch Schauspielerin, vor ein paar Jahren hat sie ein Musical in New York mit ihren Songs inszeniert. Musicals begleiteten sie schon ihr ganzes Leben und beeinflussen auch ihr Songwriting. Deswegen stellt sie in dieser Takeover-Woche ihre Lieblingsongs aus Musicals vor. Alle Folgen des Podcasts findet ihr hier.

Kate Nash: Von „Made of Bricks“ zu GLOW

Kate Nash ist gerade mal zwanzig, als sie 2007 ihr Debütalbum „Made of Bricks“ veröffentlicht. Kurz zuvor erscheint ihr Hit „Foundations“, den heute noch alle Millennials und deren Eltern kennen und der ihr einen Plattenvertrag bei einem großen Label sichert.

Für einige Jahre ist sie das neue Sternchen am Britpop-Himmel. Alle sind ganz vernarrt in die junge Frau mit den Sommersprossen, roten Haaren und „frechen“ Texten.

Nach zwei Alben schmeißt ihr Label sie dann aber raus und später erfährt sie, dass ihr damaliger Manager sie um eine beachtliche Summe Geld betrogen hat. Die Zeiten sind dann nicht mehr ganz so rosig für Kate Nash. Sie veröffentlich zwar weiter Alben, aber die breite Öffentlichkeit bekommt davon nicht mehr viel mit.

2017 macht sie dann aber mit ihrer zweiten Leidenschaft, nach dem Singen, auf sich aufmerksam. In der Netflix-Serie „GLOW“ spielt sie die Wrestlerin „Britannica“ und wird wieder zum Publikumsliebling.

Musical-Liebe

Nebenbei schreibt sie aber auch an ihrem ersten eigenen Musical. Gemeinsam mit Hamilton-Choregraf Andy Blankenbuehler bringt sie 2022 „Only Gold“ in New York auf die Bühne, ein Musical über einen König, der sich von seiner Frau scheiden lassen will. Untermalt wird das Stück von Kate Nash-Songs, die auch selbst in der Inszenierung zu sehen ist.

Ihre Liebe zu Musicals entdeckt sie schon als Kind. Mit ihren Cousins lernt sie die Songs aus „The Sound of Music“ auswendig, spielt in Theaterstücken in der Schule und belegt einen Schauspielkurs an der Brit School.

We were singing the songs from The Sound of Music and playing in a stream and watching musicals made me realize that I love to sing. Kate Nash im Popfilter-Interview Foto: Alice Baxley

Auch ihren Songs hört man diese Leidenschaft an. Sie sind oft etwas theatralisch und erzählen kleine Geschichten. Ihr neues Album „9 Sad Symphonies“ ist ganz direkt von altem Hollywood-Glamour und Musicals inspiriert und spart nicht an orchestraler Eleganz.

Welche Geschichte sie zum Beispiel im Song „Space Odyssey 2001“ erzählt, hört ihr in der ersten Folge dieser Popfilter Takeover-Woche mit Kate Nash.

