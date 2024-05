Indi-Jo

Popfilter | Takeover-Woche: Sorry3000 über Indi-Jo

Im Geschwindigkeitsrausch

In der letzten Folge der Popfilter Takeover-Woche mit Fenge von Sorry3000 geht es um Indi-Jo und seinen Song „Simulateur“. Der hat den need for speed und lässt sich von einem Rennfahr-Simulator während seiner Erasmus-Zeit in Brüssel inspirieren.