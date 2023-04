Folk-Perlen seit 2008

Claudia und Florian Sievers machen schon seit 2008 gemeinsam Musik. Als Talking To Turtles sind sie verantwortlich für so wundervoll lässige Folk-Perlen wie „Passenger Seat“. Nach dem 2014er Album „Split“ ist es lange Zeit ziemlich ruhig um die Band. Sicherlich auch, weil sich Florian seinem deutschsprachigen Projekt Das Paradies widmet.

Nach neun Jahren Release-Pause haben Talking To Turtles nun ein neues Album gemacht. Die neuen Songs auf „And What’s on Your Mind“ sind so eigenwillig und liebevoll, wie man es von dem Duo kennt.

Country-Ikone John Prine

Für den Popfilter spielen die beiden live im detektor.fm-Studio den Song „In Spite of Ourselves“, ein Cover des US-Country-Stars John Prine.

Der Song handelt von zwei Menschen, die miteinander leben und auf die jeweiligen Neurosen des anderen ganz liebevoll eingehen. Man hat aber das Gefühl, er ist in einem Moment geschrieben, in dem man diese ganzen Aspekte mit Selbstironie betrachten kann.

Der Originalsong ist aus dem Jahr 1999. Da hat John Prine gerade erfolgreich seinen Kampf gegen Kehlkopfkrebs gewonnen. 2020 stirbt er im Alter von 73 Jahren an einer Covid-Erkrankung. Er gilt bis heute als einer der einflussreichsten Songwriter. Selbst Bob Dylan schwärmt von John Prine.

In dieser Popfilter-Folge hört ihr, wie Talking To Turtles den Song neu interpretieren und warum sie im Country eine besonders pure Form des Songwritings sehen.