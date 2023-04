Punk ist keine Frage des Alters

Teenage dreams are hard to beat? Von wegen – eine Gruppe von Frauen beweist, dass der Punk-Spirit auch im fortgeschrittenen Alter noch quicklebendig ist. „Unglamorous Music Project“ heißt das Musikerinnen-Kollektiv in Leicester, deren Mitglieder sich nicht um irgendwelche Schönheitsideale für ältere Damen scheren. Daher auch der Name.

Gegründet hat das Kollektiv Ruth Miller, die einfach mal wieder Lust hatte, Musik zu machen. Auf der Suche nach Mitstreiterinnen, erzählt sie einer Freundin von der Idee und die ist sofort Feuer und Flamme.

Sie sagte, dass sie schon immer mal Schlagzeug spielen wollte. Ich hatte davon keine Ahnung, sie hatte das vorher nie erwähnt. Sie hat sich dann ein Youtube-Video angeschaut und losgelegt.

Unglamourös aber empowert

Millers Band heißt The Verinos, was auf Esperanto Frauen bedeutet. Schon nach wenigen Monaten haben sie ihren ersten Auftritt. Danach kommen viele Frauen begeistert auf sie zu und so gründen sich innerhalb eines Jahres mehrere Bands mit Namen wie Venus Attax, Velvet Crises oder The Wonky Portraits.

Ruth Miller erzählt auch, dass sich viele Frauen erst nicht getraut haben und sehr schüchtern waren. Und nach drei oder vier Wochen waren sie wie verwandelt. Das ist wohl damit gemeint, wenn über die transformative Wirkung von Musik geredet wird.

Gerade ist ein Kickstarter-Projekt erfolgreich zu Ende gegangen. In dem haben Miller und ihre Mitstreiterinnen Geld für eine Compilation mit allen Bands gesammelt. Darauf werden natürlich auch The Verinos sein.

In ihrem Song „No time to form a band“ erzählen sie in knapp zweieinhalb Minuten, was einen alles davon abhalten kann, seiner Leidenschaft nachzugehen und kommen zu dem Schluss: Nichts!