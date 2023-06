Sex, Drugs & Euphoria

„I’ve never, ever been happier“ – dieser hysterische Ausraster von Cassie (gespielt von Sydney Sweeney) gehört zu den großen Serienmomenten der letzten Jahre. Und überhaupt: Die HBO-Serie „Euphoria“ sorgt seit ihrem Start 2019 aus guten Gründen für allerhand Gesprächsstoff. Sie verhandelt das Aufwachsen von Teenagern so zeitgemäß und ungeschönt wie kaum eine Serie zuvor.

Vom Schöpfer von „Euphoria“ gibt es jetzt eine neue Serie, über die schon im Vorfeld kontrovers diskutiert wird. „The Idol“ erzählt von den dunklen Abgründen des Musikbusiness. In den Hauptrollen: Lily-Rose Depp und Abel Tesfaye, besser bekannt als The Weeknd.

Depp spielt die Rolle eines Popstars namens „Jocelyn“, die nach einem Nervenzusammenbruch ihr großes Comeback plant. Dabei verstrickt sie sich in einer komplizierten Affäre mit dem Nachtklubbesitzer Tedros, gespielt von The Weeknd, der sich dann auch noch als Anführer einer dubiosen Sekte entpuppt.

Die Abgründe des Pop-Business

„The Idol“ erzählt von manipulativen Beziehungen im Musikgeschäft, treibt die Devise „Sex sells“ auf die Spitze und lotet ähnlich wie „Euphoria“ die Grenzen des Zeigbaren aus.

Das hat schon im Vorfeld für viel Wirbel gesorgt. Der Rolling Stone berichtet im März von Sexismus-Vorwürfen am Set. Von einem Richtungswechsel, der aus der Musikindustrie-Satire eine sexistische Love-Story macht. Tatsächlich fallen die ersten Kritiken auch sehr negativ auf. Sowohl bei der Premiere in Cannes als auch im Internet: 25 Prozent bei Rotten Tomatoes. Note 4,5 von 10 bei IMDB.

Besser läuft da schon der Soundtrack an. Federführend ist auch hier The Weeknd. Für den Song „Popular“ hat er sich u.a. Madonna mit an Bord geholt. Im Popfilter hört ihr den Song zur neuen HBO-Serie „The Idol“ und warum Madonna für The Weekend das perfekte Match ist. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.

„The Idol“ könnt ihr ab heute in Deutschland bei Sky und WOW streamen. Der komplette Soundtrack zur Serie erscheint am 30. Juni.