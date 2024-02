Neuer Ruhm dank Country-Cover

Am vergangenen Sonntag kündigt Trevor Noah bei den Grammy Awards in Los Angeles einen Country-Star an: Luke Combs wird gleich auf der Bühne einen Song performen. Allerdings keinen eigenen, sondern „Fast Car“ von Tracy Chapman. Und dann die große Überraschung: Tracy Chapman steht mit auf der Bühne. Ihr erster TV-Auftritt seit neun Jahren.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wird Tracy Chapman dank der Coverversion von Luke Combs als erste schwarze Künstlerin bei den Country Awards ausgezeichnet, steht sie doch als einzige Songschreiberin in den Credits. Luke Combs wollte das Original seiner Heldin unverändert interpretieren.

Novum in einem überwiegend weißen Genre

Bei den Grammy Awards performen die beiden Chapmans alten Hit, inklusive Kameraschwenks auf eine tanzende und mitsingende Taylor Swift. Der Auftritt katapultiert das Original am nächsten Tag auf Platz eins der amerikanischen iTunes-Charts.

Es hat natürlich einen etwas faden Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass das wahrscheinlich ohne die Unterstützung eines weißen, männlichen Country-Stars nicht möglich gewesen wäre. Es gibt aber auch viele positive Stimmen. Die New York Times schreibt z.B.: „Culture can too often drive us apart. Tracy Chapman and Luke Combs gave America a rare gift: Harmony“.

Fakt ist: Tracy Chapmans Song war schon vor diesem Cover ein Riesenhit. Und ein defektes Keyboard von Stevie Wonder ist daran nicht ganz unschuldig. Die komplette Geschichte hinter dem Song hört ihr im Popfilter. Ihr könnt unseren täglichen Musikpodcast hier hören und abonnieren.