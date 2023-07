Eine schwere Entscheidung

Seit gut 20 Jahren sind Arcade Fire die Indie-Darlings auf die sich alle einigen können. Mittlerweile angekommen im Olymp der Stadionbands und neuerdings etwas in Ungnade gefallen: Letzten Herbst machen Anschuldigen mehrerer Frauen gegen Sänger Win Butler wegen sexuellen Fehlverhaltens die Runde. Ein paar Monate vor diesen Anschuldigungen verkündet dessen Bruder Will Butler, dass er die Band verlässt. „The most complex deciscion of my life“, sagt er.

Seitdem hat Will Butler nicht nur mehr Zeit für seine drei Kinder, sondern auch für seine eigene Musik. Nach dem Oscar-nominierten Soundtrack für „Her“ von 2013 und den darauf folgenden drei Soloalben, steht nun das erste Post-Arcade-Fire-Album in den Startlöchern.

Familienangelegenheit

Diesmal arbeitet Will Butler eng mit seiner Backing-Band Sister Squares zusammen, die ihn auf seinen Solo-Tourneen begleitet. Mit dabei: seine Ehefrau und seine Schwägerin.

„Long Grass“ ist nach „Willows“ der zweite Vorabsong des kommenden Albums. Nachdenklich und schmissig zugleich. Im Popfilter schauen wir und Will Butlers Soloausflüge genauer an und stellen euch den neuen Song vor. Den Podcast könnt ihr hier hören und abonnieren.

Das selbstbetitelte Album „Will Butler + Sister Squares“ erscheint am 22. September bei Merge Records. Am 10. November spielt Will Butler mitsamt Band sein einziges Deutschland-Konzert im Privatclub in Berlin.