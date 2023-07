20 Jahre „Die Reklamation“ von Wir sind Helden

Den Gymnasiasten-Funk rausbügeln

Im Februar 2003 ist die Sängerin und Songschreiberin Judith Holofernes zu Gast in der Harald-Schmidt-Show. Da laufen Wir sind Helden mit „Guten Tag“ gerade überall im Radio und das Video rotiert auf MTV und VIVA. Der Besuch bei Harald Schmidt ist in dem Musikvideo noch ein bandinterner Running Gag. Kurze Zeit später wird er Wirklichkeit.

Der Hype um die Band ist damals riesig, genauso wie die Erwartungen. Im Sommer erscheint dann das Debütalbum von Wir sind Helden: „Die Reklamation“. Konsumkritik, gepaart mit eingängigen Pop-Hooks und leichtem NDW-Einschlag – damit trifft das Quartett vor 20 Jahren einen Nerv. Es ist das erste Album einer Band, die gerade erst dabei ist, ihren eigenen Sound zu finden.

Mit der ersten Platte mussten wir erstmal einen Sound im Studio feststellen, dem man danach auch treu bleiben will. Wir hatten eher zu viele Ideen als zu wenige. Und dann haben wir den Gymnasiasten-Funk rausgebügelt.

Hol den Vorschlaghammer!

„Die Reklamation“ schafft es auf Anhieb in die Charts und klettert da bis auf Platz zwei. Das Album verkauft sich über eine halbe Millionen Mal und bringt die Deutschpop-Welle der Nullerjahre erst so richtig ins Rollen.

Die Songs waren teilweise relativ alt. Die hat Judith mit zwölf oder so geschrieben. So ist das ja gerne mal ersten Platten: Aus verschiedenen Jahren und Ären zusammengetragenes Material.

Der schnelle Erfolg stellt die Welt von Wir sind Helden gehörig auf den Kopf: Presserummel, ausverkaufte Konzerte, Plattenfirmen-Business. Der Musikindustrie stehen Wir Sind Helden von Anfang an zwiespältig gegenüber. Das kommt in Interviews und Songtexten immer wieder durch, letztere allerdings oft verpackt in diesen fröhlichen Mitsing-Pop, mit dem sie dann doch im Mainstream stattfinden, nur um dort immer mal wieder mit Erwartungshaltungen zu brechen.

Im Popfilter spulen wir zurück ins Jahr 2003 und blicken zurück auf „Die Reklamation“ von Wir sind Helden. Ihr könnt den Podcast hier hören und abonnieren.