Tracks & Traces | Milky Chance – Troubled Man

Tracks & Traces Ein Song, sein Sound und seine Geschichte

Was geht in den Köpfen der Menschen vor, die Songs schreiben? Wie entsteht ein Songtext, eine Melodie, ein Arrangement oder ein bestimmter Sound? In „Tracks and Traces“ nehmen Musiker*innen ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen die Geschichte, wie sie entstanden sind.