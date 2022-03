Zurück zum Thema | Ampelkoalition

Was hat die Ampel nach 100 Tagen erreicht?

Ein Krieg in Europa, die Coronapandemie und die Klimakrise. Die Ampelkoalition hatte in ihren ersten 100 Tagen einiges zu managen. Wie gut hat das geklappt? Und was konnte sie darüber hinaus umsetzen?