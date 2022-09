AutoMobil | Barrierefreiheit

Ziel verfehlt

Bereits zum 1. Januar 2022 sollte im öffentlichen Personennahverkehr „eine vollständige Barrierefreiheit” erreicht worden sein. So steht es zumindest im bundesweit geltenden Personenbeförderungsgesetz. Doch das ist bis jetzt noch nicht der Fall: Sozialverbände kritisieren, dass das Datum ohne jegliche Folgen verstrichen ist.

Für Kommunen, die die Barrierefreiheit im ÖPNV letztlich umsetzen sollen, lässt das Personenbeförderungsgesetz nämlich noch Spielräume offen. Sie sind nur dazu verpflichtet, Barrierefreiheit in ihren Nahverkehrsplan einzubeziehen – der Plan ist allerdings nicht bindend. Das soll sich bald ändern. Im Koalitionsvertrag steht, man wolle bis zum Jahr 2026 die Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes aufheben.

Über alle Angebote in Deutschland muss man wirklich ganz unzufrieden sein. Über die Note 5 bis 6 kommt der öffentliche Verkehr im Moment nicht hinaus. Andreas Knie, Leiter der Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und soziale Differenzierung“ Foto: David Ausserhofer

Barrierefreiheit hat viele Facetten

Barrierefreiheit im Verkehr heißt: Busse, Züge und Straßenbahnen sollen für alle Menschen gleich zugänglich sein. Menschen mit kognitiven und körperlichen Behinderungen sollen in der Lage sein, ohne fremde Hilfe den öffentlichen Nahverkehr nutzen zu können. Dafür müssen Vorkehrungen getroffen werden, die über eine Rampe für Rollstuhlfahrende hinaus gehen. Denn: Es gibt viele verschiedene Formen von Mobilitätseinschränkungen. Menschen mit Sehbehinderung sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass es taktile Bodenvorrichtungen wie eine Noppen- oder Rippenplatte an der Haltestelle gibt.

Um Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen, ist es so, dass wir ein Zusammenspiel aus Fahrzeug, Haltestelle und der Zuwegung zur Haltestelle haben. Und dieses Zusammenspiel muss sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Elena Fey, Beraterin für öffentliche Verkehrsträger zum Thema Barrierefreiheit Foto: privat

Welche Konzepte gibt es noch, damit der ÖPNV in Deutschland inklusiver wird? Das hat detektor.fm-Redakteurin Alina Eckelmann Elena Fey gefragt. Sie berät Kommunen, Verkehrsverbände und Landkreise zum Thema Barrierefreiheit. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie spricht außerdem über Gründe, warum man in Deutschland beim barrierefreien Verkehr in Verzug ist.