Bild: Jessica Taylor | AFP/UK Parliament

Blätter-Podcast | Bahn, Boris Johnson, Israel und Gipfeldiplomatie

Die Politik der Lüge

Nie war in Europa die Bereitschaft so groß wie heute, auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen, und nie war eine Verkehrswende dringlicher. Doch das Bahnfahren innerhalb Europas ist noch immer wenig attraktiv. Wie eine Renaissance der Bahn aussehen könnte, erklärt Lena Donat von Germanwatch. Die Großbritannien-Korrespondentin Annette Dittert zeigt, wie Boris Johnson mit einer Politik der Lüge den britischen Rechtsstaat untergräbt. Markus Bickel, Leiter des Israel-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, analysiert, was Netanjahus Ende und der Wechsel an Israels Staatsspitze für Nahost bedeuten. Und der Friedensforscher Wolfgang Zellner wirft ein Schlaglicht auf die Gipfeldiplomatie und das Verhältnis der Weltmächte.