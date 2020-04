Bild: Graffiti des Coronavirus in Indien. Foto: Arun Sankar | AFP

Blätter-Podcast | Corona

Die globale Seuche

Die Coronakrise stellt die Demokratie global auf eine Bewährungsprobe. In Indien hat die Ausgangssperre dramatische Folgen für Millionen Menschen. Den EU-Ländern droht eine zweite Eurokrise. Und ältere Menschen werden in der Debatte um Corona entmündigt. Das sind die Themen in der Mai-Ausgabe des Blätter-Podcasts.