Feinkost | Proteine

Proteine: wichtig für den Körper

Proteine sind überlebenswichtig: Sie dienen zum Beispiel dem Aufbau von Muskeln, Knochen und Bindegewebe. Proteine sorgen auch dafür, dass Immunsystem und Blutgerinnung richtig funktionieren. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollten Erwachsene pro Tag 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, bei einigen Gruppen variieren die Werte allerdings. Es gibt eine große Auswahl an Proteinquellen: egal ob Fisch oder Fleisch, Hülsenfrüchte oder Reismilch – Eiweiße finden sich in vielen Lebensmitteln.

High Protein: sinnvoll oder Marketing-Streich?

Für den Muskelaufbau ist es übrigens egal, ob die Eiweiße tierischen oder pflanzlichen Ursprungs sind, beide fördern den Muskelaufbau gleichwertig. Pflanzliche Eiweißquellen enthalten jedoch oft mehr essentielle Aminosäuren und Ballaststoffe als tierische.

Das große Angebot an proteinreichen Lebensmitteln erweckt den Eindruck, dass die Menschen hierzulande ein Problem mit der Eiweißversorgung haben. Das stimmt aber nicht. Im Gegenteil: Laut dem Bundeszentrum für Ernährung nehmen sowohl Männer als auch Frauen in Deutschland mit ihrem Essen mehr Eiweiß auf, als von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern empfohlen wird. Das kann zum Beispiel die Nierenfunktion von Menschen schwächen, die in dem Bereich Vorerkrankungen haben.

Dennoch begegnet uns das Label High Protein heute immer öfter: auf Pudding, im Joghurt, beim Schokoriegel. Alles ist High Protein, im Supermarkt reiht sich ein Proteindrink an den nächsten, die Menschen greifen deswegen gerne zu High-Protein-Produkten. Ein Zusammenhang zwischen proteinreicher Nahrung und etwa Abnehmen gibt es allerdings nicht.

Wie sinnvoll sind High-Protein-Produkte? Und welche leckeren Rezepte mit hohem Eiweißgehalt gibt es? Das besprechen Ina Lebedjew und Rabea Schloz in der neuen Folge „Feinkost“.