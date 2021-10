Ist das gerecht? | Fälschung von Test- und Impfnachweis

Biste schon geimpft? In Pandemiezeiten gehört diese Frage wohl zum Standardrepertoire unverfänglicher Gespräche – selten geben Menschen, teils stolz, so redefreudig über ihre gesundheitlichen Daten Auskunft wie in der Diskussion, ob man nun den Pfizer-Impfstoff bekommen hat oder Moderna. Es gibt aber auch jene, die sich nicht impfen lassen wollen. Und es gibt noch die, die sich selbst nicht impfen lassen wollen, aber alle Vorteile des Geimpftseins mitnehmen möchten.

Impfnachweis: ohne Schutz, aber mit QR-Code

Im Internet finden diese Menschen Verbündete, da werden Tipps ausgetauscht, welche Ärzte und Ärztinnen gefälschte Impfpässe ausgeben oder wie man an gefakte QR-Codes für den digitalen Impfnachweis kommt. Es ist schwierig, gefälschte QR-Codes von originalen zu unterscheiden, bislang ist noch nicht einmal geklärt, ob man die Fälschungen wieder deaktivieren kann oder ob sie weiterhin genutzt werden können. Aber was, wenn dann doch mal jemand auffliegt?

ab montag sind corona-tests in deutschland nicht mehr gratis. für nicht-geimpfte/-genesene werden kino, restaurant, etc. dann ganz schön teuer. außer man fälscht sich den corona-test selbst. strafbar ist das in den meisten fällen nicht thread — matthias kirsch (@kirschmatthias) October 8, 2021



In München ist es gerade so gekommen. Eine kleine Gruppe rund um eine Apothekenangestellte soll haufenweise digitale Impfpässe gefälscht haben, aktuell gehen die Behörden von um die 500 Stück aus, verkauft wohl für bis zu 350 Euro. Aber was sieht das Strafgesetzbuch eigentlich für das massenweise Fälschen von Impfnachweisen vor? Darum geht’s heute in „Ist das gerecht?“.

detektor.fm-Redakteurin Rabea Schloz und Rechtsanwalt Achim Doerfer schauen sich außerdem die Rechtslage bei gefälschten Testzertifikaten an. Gerade jetzt, wo Corona-Tests für freiwillig Ungeimpfte kostenpflichtig sind, könnte die Zahl der gefälschten Nachweise noch einmal steigen. Was denen schwant, die sich mit gefälschten Dokumenten irgendwo Zutritt verschaffen, klären Rabea Schloz und Achim Doerfer dieses Mal.