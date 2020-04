Melanie Stein ist allein zu Haus mit Aminata Touré

Allein zu Haus mit… Gespräche aus der Quarantäne mit Melanie Stein

Melanie Stein ist allein zu Haus – so wie aktuell wohl viele von euch. Damit ihr und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spricht sie mit spannenden Gästen, die ebenfalls zu Hause sind und das Beste aus ihrer Situation machen. KünstlerInnen, PolitikerInnen, MusikerInnen und viele andere erzählen, wie sich aktuell ihr Berufsleben verändert, wie sie mit Sorgen umgehen und welche Wege sie für sich entdeckt haben, um diese schwierige Situation zu meistern. Gemeinsam suchen sie nach der Chance in der Krise.