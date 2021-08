Mission Energiewende | Bundestagswahl 2021

„Diese Wahl wird zur Klimawahl“

In gut fünf Wochen ist Bundestagswahl. Der Klimaschutz ist das bestimmende Thema im Wahlkampf. In den nächsten Folgen von Mission Energiewende fragen wir uns: Wo steht Deutschland in Sachen Klimaschutz vor der Wahl?