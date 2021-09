Mission Energiewende | Bundestagswahl 2021

Tempolimit, Flugverbote und vegane Würstchen

Rund 18 Prozent des CO2-Ausstoßes fallen in Deutschland im Verkehrssektor an. Damit ist es hinter der Energiewirtschaft (38,7 Prozent) und der Industrie (20,7 Pozent) der drittgrößte Klimakiller. Der Flugverkehr ist besonders klimaschädlich: Das Umweltbundesamt hat ermittelt, dass bei einer Flugreise auf die Malediven genauso viel CO2 pro Person ausgestoßen wird, wie ein durchschnittlicher PKW nach 25 000 km verbraucht hat. Doch auch auf der Straße ließe sich einiges an CO2 einsparen. Zum Beispiel durch vermehrte Elektromobilität, Ride-Sharing-Apps oder ein Tempolimit auf Autobahnen.

Klimaschutz in der Landwirtschaft ist ein heiß umkämpftes Thema: Tierschützerinnen und Tierschützer fordern strenge Tierwohlvorschriften oder sogar bioveganen Landbau. Andere möchten auf günstiges Fleisch nicht verzichten, obwohl die Hälfte der landwirtschaftlichen Treibhausgase von Nutztieren kommt.

Klimacheck II

Verkehr, Städtebau und Landwirtschaft. In allen Sektoren haben die fünf großen, demokratischen Parteien in Deutschland unterschiedliche Ideen und Vorschläge, wie wir klimafreundlicher werden können. Aber wie viel Transformationspotenzial steckt in den Vorschlägen der Parteien und was würden die vorgeschlagenen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten?

Der Klimacheck von „Mission Energiewende“ geht in die zweite Runde. detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew spricht mit detektor.fm-Redakteurinnen Ronja Morgenthaler und Marita Fischer über die Wahlprogramme von Union, SPD, Grüne, FDP und Linke. Diesmal liegt der Fokus auf Verkehr, Städteplanung und Landwirtschaft.