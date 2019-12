Bild: Cristina Quicler | AFP

Mission Energiewende | Klimakonferenz endet im Desaster

Das war nix

Manche sprechen von einem Vebrechen gegen die Menschlichkeit. Die Weltklimakonferenz in Madrid ist mit einem Minimalkonsenz geendet. In wichtigen Fragen konnte keine Einigkeit erreicht werden. Nora Marie Zaremba vom Tagespiegel war in Madrid und erklärt, warum da kaum etwas geklappt hat.