Mission Energiewende | Klimawandel und bewaffnete Konflikte

Extremwetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen können Konflikte entstehen lassen oder bestehende gar verschärfen. Ein Beispiel ist der Bürgerkrieg in Syrien: Demonstrationen, die blutig niedergeschlagen wurden, war eine extreme Dürre vorausgegangen, die zu Ernteausfällen und steigenden Lebensmittelpreisen geführt hatte.

Der Klimawandel trifft ja auch auf Staaten, die sehr viel schlechtere wirtschaftliche Voraussetzungen haben als Deutschland: wo es keinen Versicherungsschutz gibt, wo Menschen sofort in existenzielle Not gedrängt werden, wenn kleinere Ernteausfälle passieren. Dr. Kira Vinke, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Foto: privat

Gibt es Klimakriege?

Dabei ist der Klimawandel nur einer von vielen Faktoren, die zu gewaltsamen Konflikten oder Kriegen führen. Forscherinnen und Forscher sprechen deshalb nicht von „Klimakriegen“, sondern vom Klimawandel als Konflikttreiber und Risikomultiplikator. Ob es durch den Klimawandel tatsächlich zu bewaffneten Konflikten kommt, hängt vor allem davon ab, wie gut die Staaten auf die Klimafolgen vor Ort reagieren können.

Dass der Klimawandel in Zukunft zu zwischenstaatlichen Kriegen oder sogar Weltkriegen führt, ist erst mal unwahrscheinlich. Ich würde es aber nicht ausschließen. Prof. Jürgen Scheffran, Professor für Integrative Geographie an der Universität Hamburg Foto: UHH/CEN/Ausserhofer

Sicherheitspolitik ist Klimapolitik

Vielen Staaten ist mittlerweile bewusst: In der Sicherheitspolitik müssen auch die Folgen des Klimawandels bedacht werden. Im Februar 2021 hat auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über den Klimawandel als Sicherheitsrisiko diskutiert. Manchmal scheitern Strategien gegen klimabedingte Konflikte allerdings daran, dass die Klimafolgen vor Ort falsch eingeschätzt werden. Das ist zum Beispiel in der Tschadsee-Region der Fall: Lange ging man davon aus, dass der Tschadsee drastisch schrumpfen würde. Eine Risikoanalyse unter Leitung der Denkfabrik Adelphi hat allerdings ergeben: Der Tschadsee schrumpft nicht. Tatsächlich sind es vor allem die unberechenbaren Dürren und Niederschläge, die in der Tschadsee-Region zu Konflikten führen.

Man denkt, so etwas würde die Weltgemeinschaft wissen: Wie viele tausend Quadratmeter der Tschadsee groß ist, kann man ja eigentlich sehen. Aber es ist eben doch so weit weg von uns, dass sich das keiner wirklich genauer anschaut. Dr. Benjamin Pohl, Senior Projektmanager bei Adelphi Foto: Adelphi

Kann es in Zukunft zu Klimakriegen kommen? Das hat detektor.fm-Redakteurin Charlotte Thielmann Jürgen Scheffran gefragt. Er