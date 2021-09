Mission Energiewende | Stimmungsbild Deutschland

Stimmungsbild Deutschland

Für ein ganz besonderes Stimmungsbild haben Autorinnen von „Mission Energiewende“ Menschen überall in der Bundesrepublik befragt. Sie sind dafür einerseits auf die Straße gegangen und haben mit Fremden gesprochen, sie haben aber auch im eigenen Umfeld nachgefragt bei jenen, die sonst eher nicht in den Medien auftauchen. Herausgekommen ist ein (eigentümliches) Portrait von Menschen, die an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und vor verschiedenen Herausforderungen stehen. Darunter Studentinnen und Studenten, Rentnerinnen und Rentner, junge Eltern; Menschen zwischen München und Berlin.

“Das Klima geht uns alle an”

Für die einen ist die aktuelle Situation die größte Krise der Menschheit seit langem, die anderen zeigen sich frustriert, hoffnungslos und wissen nicht, wen sie wählen sollen und ob Politikerinnen und Politiker nach der Bundestagswahl ihre vollmundigen Versprechen halten werden. Nur bei einem sind sich die meisten unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einig: Es muss etwas passieren. Und es darf im Umweltschutz keine Kompromisse mehr geben.

Über die Frage, ob und wie sehr das Klima-Thema für Menschen in Deutschland wahlentscheidend ist, spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit detektor.fm-Redakteurin Sara-Marie Plekat. Es geht außerdem um die Frage, was uns als Gesellschaft davon abhält, das Ruder rumzureißen. Zu hören sind die Ansichten und Stimmen von Ute und Walter, Hanna, Annika, Emanuel, Brigitte, Florine, Donat und Leonie. Dafür herzlichen Dank!