Mission Energiewende | Wassermangel

Lebenswichtige Ressource

Wasser ist lebenswichtig und Wassermangel ein globales Problem: Schon heute seien zwischen zwei und drei Milliarden Menschen mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen, heißt es im Weltwasserbericht der Vereinten Nationen von März 2023. Deutschland ist zwar ein vergleichsweise regenreiches Land, doch auch hier wird zumindest in manchen Regionen das Wasser knapper. Durch den fehlenden Regen steigt die Gefahr für Waldbrände. Gleichzeitig sorgen die trockenen Böden für Ernteausfälle – so rechnet etwa der Deutsche Raiffeisenverband in diesem Jahr mit einer deutlich geringeren Ernte von Raps und Getreide.

Es gibt keine Alternative, Wasser ist wichtiger als Gas und Strom im Zweifelsfall. Uwe Ritzer, Journalist und Autor

Mit dem Wasser haushalten

Um mit zu viel oder mit zu wenig an Wassermenge umzugehen, hat das Bundeskabinett im März die Nationale Wasserstrategie verabschiedet. Unter anderem ist darin vorgesehen, eine bundesweite Leitlinie für den Umgang mit Wasserknappheit zu erarbeiten. Außerdem sollen Kommunen und Länder in Zukunft gesetzlich dazu verpflichtet werden, Risikokarten für Starkregen zu erstellen. Mit der Nationalen Wasserstrategie will die Bundesregierung systematisch für einen bewussteren Umgang mit Wasser als Ressource sorgen.

Wasser gehört uns allen und darf nicht in private Hände fallen. Uwe Ritzer, Journalist und Autor

„Wasser wird das zentrale Ressourcen-Thema der nächsten Jahre“, sagt der Investigativjournalist Uwe Ritzer. Wie wir in Deutschland mit unseren Wasservorräten umgehen sollten, darüber schreibt er in seinem Buch „Zwischen Dürre und Flut — Deutschland vor dem Wassernotstand: Was jetzt passieren muss“. detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew hat mit ihm über das Buch gesprochen.

Diese Folge unseres Klima-Podcasts „Mission Energiewende“ ist vor Publikum auf der Podcast-Bühne von detektor.fm auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet worden.