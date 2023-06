PodcastPodcast | Jana Crämer empfiehlt 3Uhr29 – Fitzeks Todesstunde

Was hört Jana Crämer?

Eigentlich ist Jana Crämer viel zu sehr mit dem Leben beschäftigt, um sich allzu viel um den Tod zu kümmern. Unermüdlich teilt sie ihre Geschichte, wie sie in wenigen Jahren mehr als 100 Kilo abgenommen hat und vom Mobbingopfer zur Mutmacherin wurde: Auf ihren Social Media Kanälen, bei Schulbesuchen in ganz Deutschland, im Podcast „Wir sind so!“ und zuletzt in ihrem Buch „Jana, 39, ungeküsst“. Auf der Leipziger Buchmesse hat sie auf der detektor.fm-Bühne dann aber doch über den Tod gesprochen. Genauer gesagt über einen Podcast, der ihr persönlich die Auseinandersetzung mit dem Tod viel leichter macht.

Es tut unheimlich gut, sich mit Sebastian Fitzek diesem tiefen und doch nicht immer ganz so traurigen Thema zu widmen. Jana Crämer, Autorin und Social-Media-Aktivistin

In „3Uhr29 — Fitzeks Todesstunde“ spricht der gefeierte Thriller-Autor Sebastian Fitzek über alles, was mit dem Tod zu tun hat. Dazu lädt er Gäste ein, die sich mit dem Thema auskennen: Vom Nahtodforscher über den Bestatter bis zum Rechtsmediziner. Und er setzt sich spielerisch mit seiner eigenen Angst vor dem Sterben auseinander.

Was soll auf meinem Grabstein stehen? Werde ich spüren, wenn meine Zeit gekommen ist? Wieso ist 3:29 Uhr eine so gefährliche Uhrzeit? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Menschen, die den Tod persönlich kennen. Sebastian Fitzek, Host von „3Uhr29 — Fitzeks Todesstunde“

