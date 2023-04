PodcastPodcast | Verbrechen am Fernsehen

Tipp #20: „Verbrechen am Fernsehen“

Ob als guilty pleasure oder aus voller Überzeugung: Die meisten von uns bleiben ja doch auch immer mal bei sogennanten Trash-TV-Formaten hängen. Ob die was taugen oder nicht, weiß Anja Rützel. Die Journalistin und Autorin beschäftigt sich schon lange mit dem Fernsehen und seinen Formaten. Sowohl in ihren Texten für zum Beispiel Der Spiegel oder in ihren Büchern. Mit „Verbrechen am Fernsehen“ kommt es jetzt zur großen Abrechnung im Podcastformat. Hier werden verschiedene TV-Formate vor das imaginierte Gericht gezerrt und bedingungslos in die Zange genommen. Warum, kann Rützel am Besten selbst sagen:

Ich liebe Fernsehen. Ich liebe Fernsehen so sehr, dass mich das Fernsehen auch am meisten verletzen kann. Weil ihr wisst ja – nur das, was man tief im Herzen trägt, kann einen auch zerschmettern, wenn es richtig schlecht ist. Anja Rützel, Host von „Verbrechen am Fernsehen“

Allerdings führt sie die Verhandlungen nicht alleine durch. In ihrem neuen Podcast, dessen erste Folge gerade erschienen ist, sitzen auch immer Gästinnen und Gäste mit auf der Richterbank. Die Grand Jury sozusagen. Mehr dazu gibts in dieser Folge des „PodcastPodcasts“.

