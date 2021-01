Was die EU mit uns zu tun hat | Beitrittskandidaten

Was kann die EU gegen Klimawandel, verschlafene Digitalisierung oder Jugendarbeitslosigkeit tun – und wo trägt sie vielleicht auch eine Mitschuld? Im Podcast „Was die EU mit uns zu tun hat“ geht es um Fragen, die wirklich alle etwas angehen. Wir beleuchten, wie abstrakte Entscheidungen in Brüssel konkret das Leben von EU-BürgerInnen vor Ort beeinflussen. Ein detektor.fm-Podcast in Kooperation mit der Körber Stiftung.