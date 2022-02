Zurück zum Thema | Ukraine

Putins Angriff

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in dieser Woche die beiden pro-russischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk als unabhängig anerkannt und begonnen, Truppen in der Ostukraine zu stationieren. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte schon zuvor längere Zeit gebrodelt.

Putin hat nun bei einer Ansprache im Fernsehen einen militärischen Angriff auf das Nachbarland angekündigt. Dieser Angriff bedeutet damit eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt und wird dadurch Thema von internationaler Tragweite. Am Donnerstagmorgen kam es zu gleich mehreren Explosionen auf ukrainischem Gebiet: unter anderem in Charkiw, Donezk, Odessa und auch in der Hauptstadt Kiew.

Und wie reagiert die Welt?

Der ukrainische Präsident Selenskyi hat als Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine das Kriegsrecht verhängt und bittet andere Länder um Unterstützung in der Verteidigung. Deutschland, die Europäische Union, die USA oder auch die NATO haben sich auf Seiten der Ukraine positioniert und diskutieren Konsequenzen des russischen Angriffs.

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet den russischen Angriff als „eklatanten Bruch des Völkerrechts“ – auch die EU diskutiert die Härte der geplanten Sanktionen. US-Präsident Biden kritisierte den Angriff ebenfalls scharf.

Wie ist die internationale Lage nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine? detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt hat mit detektor.fm-Redakteurin Lea Schröder über Reaktionen und mögliche Konsequenzen anderer Staaten angesichts der aktuellen Lage gesprochen.