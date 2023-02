Zurück zum Thema | Arktis

Der Nordpol ohne Eis

Das Eis in der Arktis schmilzt. Die globale Erwärmung ist im Norden der Erdkugel nicht nur besonders rasant, sie hat auch verheerende Folgen. Durch das schmelzende Eis steigt der Meeresspiegel und das beschleunigt den Klimawandel sogar noch.

Ein Nordpol ohne Eis weckt aber auch Begehrlichkeiten.

Die Arktis ist ja ein Ozean, an denen Länder angrenzen. Und nach dem Seerecht haben diese Länder Anspruch auf ein sogenanntes erweitertes Kontinentalschelf. Und da wird gar nicht gerungen. Christoph Humrich, Politikwissenschaftler und Experte für Internationale Beziehungen, Universität Groningen Foto: privat

Der Wert der Arktis

Zum Beispiel entstehen neue Seewege, die als Handelswege funktionieren können. Aber auch alte können häufiger genutzt werden. Zum Beispiel die Nordostpassage und die Nordwestpassage. Die können schon jetzt befahren werden, allerdings nur wenige Monate im Jahr. In Zukunft werden diese Strecken allerdings häufiger befahrbar sein. Über diese Routen sind die Wege zwischen Europa, Asien und Amerika sehr viel kürzer. Man erhofft sich also, Waren schneller transportieren zu können.

Aber weil man vom Nordpol aus überall schnell hinkommt, ist er auch ein beliebter Ort für das Militär. Im vergangenen Jahr hat der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Welt am Sonntag bekannt gegeben, in der Arktis präsenter sein zu wollen. Und auch Russland hat dort bereits alte Militärstützpunkte wieder eröffnet. Die USA und Lettland üben bereits den Ernstfall.

Außerdem liegen unter der Arktis eine Menge Erdöl, Erdgas und andere Bodenschätze. Diese können durch das schmelzende Eis einfacher abgebaut werden.

Man sieht, wie das Eis verschwindet. Wenn das so weitergeht, wird die Arktis bereits in wenigen Jahrzehnten im Sommer jeweils komplett eisfrei werden. Markus Rex, Alfred-Wegener-Institut und ehemaliger Leiter der MOSAiC-Expedition Foto: Alfred-Wegener-Institut

Christoph Humrich ist Politikwissenschaftler und Experte für Internationale Beziehungen. Er weiß, wie die politische Lage in der Arktis derzeit aussieht. Außerdem spricht detektor.fm-Moderator Gottfried Haufe mit Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Er war Leiter der MOSAiC-Expedition, bei der er ein Jahr lang im Nordpolarmeer unterwegs war.