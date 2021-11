Zurück zum Thema | COP26

COP26 – nach der Konferenz ist vor der Konferenz

Zwei Wochen lang haben Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten bei der Conference of the Parties – kurz COP26 – in Glasgow darüber diskutiert, wie man als Weltgemeinschaft die Erderwärmung noch unter 1,5 Grad halten kann. Nach Abschluss der Konferenz würdigte Umweltministerin Svenja Schulze die Ergebnisse des Klimagipfels als „historischen Moment“.

So gibt es nun ein Abkommen zur Methan-Reduktion und zum Schutz der Wälder. Außerdem haben sich die USA und China auf mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz geeinigt. Doch können die Ergebnisse der 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen wirklich den notwendigen Wandel in der globalen Klimapolitik herbeiführen?

Kritik an Beschlüssen

Viele Umweltschützerinnen und Umweltschützer sind da skeptisch. Kritisiert wird etwa, dass es nach der Weltklimakonferenz immer noch an einer verpflichtenden Erklärung der Industrieländer zur Finanzierung notwendiger Klimaschutzmaßnahmen fehle. Außerdem wurden bei den Verhandlungen in Glasgow gerade den Ländern aus dem globalen Süden, die mit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, zu wenig Gehör geschenkt.

Es gibt eine vehemente Weigerung der Industrieländer beim Umgang mit unvermeidlichen Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels. Jan Kowalzig, Oxfam Foto: Oxfam

Wohin führt Aktivismus fürs Klima?

Im Vorfeld und während der Konferenz haben hunderttausende Menschen für entschlossenere Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert: Extinction Rebellion, Fridays For Future, Großeltern für das Klima. Viele Aktivistinnen und Aktivisten sind nun enttäuscht von den Ergebnissen aus Glasgow.

Wenn das politische System nicht in der Lage ist, Lösungen zu liefern, dann liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern, sich demokratisch für ihre Rechte einzusetzen. Lea Bonasera, Klimaaktivistin Foto: Carsten Witte

Jan Kowalzig berichtet uns von der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow. Er war als Referent für Klimawandel und Klimapolitik von Oxfam Deutschland dort. Wie geht’s nach COP26 weiter mit dem Klimaaktivismus, fragt detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt Lea Bonasera. Sie ist Klima-Aktivistin bei der Gruppe „Letzte Generation“.