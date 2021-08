Zurück zum Thema | Flucht aus Afghanistan

Afghanistan unter Kontrolle den Taliban

Seit zehn Tagen ist Afghanistan wieder unter der Herrschaft der extremistischen Taliban. Während der letzten zwanzig Jahre haben sich unter dem Schutz westlicher Armeen Ansätze einer Zivilgesellschaft gebildet. Arbeitende Frauen und ein Leben ohne strengste religiöse Vorschriften – diese Freiheiten könnten nun vollständig vorbei sein. Insbesondere jene, die mit den ausländischen Armeen zusammengearbeitet haben, fürchten nun um ihr Leben und wollen das Land verlassen. Doch wie können die Menschen aus Afghanistan der Gefahr durch die Taliban entfliehen?

Dass es in Afghanistan Zehntausende, vielleicht Hunderttausende gibt, die jetzt in akuter Gefahr sind, das ist sehr wahrscheinlich. Wobei man sagen muss: Es geht nicht darum, dass Deutschland hunderttausende Menschen aufnimmt. Das wird nicht passieren. Gerald Knaus, Migrationsforscher bei der Denkfabrik European Stability Initiative Foto: Francesco Scarpa

Keine größeren Migrationsbewegungen nach Europa

Deutschland und andere europäische Länder stellen ihre Evakuirungsflüge vom Flughafen Kabul ein. Damit bleiben unzählige Menschen, die mit westlichen Regierungen und Organisationen zusammengearbeitet haben, ohne Schutz zurück. Der Grund für den Stopp der Evakuierungen: Die USA werden bis Ende August alle Soldaten abziehen. Auf dieser Frist haben die Taliban bestanden. Damit ist die Sicherung des Flughafens nicht mehr gewährleistet.

Trotz der schwierigen Lage ist bisher keine größere Migrationsbewegung Richtung Europa zu erkennen. Das liegt vor allem an den fehlenden Fluchtwegen. Außerdem kommen nur wenige Menschen in den Nachbarstaaten an, wo sich derzeit die meisten Geflüchteten befindet. Die Taliban kontrollieren bereits viele Straßen in Afghanistan und sperren mögliche Fluchtwege. Viele Afghaninnen und Afghanen fliehen deshalb innerhalb des Landes.

Wir haben es vor allem mit sogenannten Binnenvertriebenen, also Flüchtlingen im eigenen Land, zu tun. Die Zahl der Menschen, die in den Nachbarländern eingetroffen sind, hat sich allerdings kaum erhöht. Chris Melzer, Pressesprecher UNHCR Foto: UNHCr

Ob die Katastrophe in Afghanistan dazu führen wird, dass vermehrt Menschen in Deutschland Schutz suchen werden, fragt detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt den Migrationsforscher Gerald Knaus vom Thinktank European Stability Initiative. Chris Melzer vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erklärt, mit welchen Problemen Flüchtende in der Region zu kämpfen haben.